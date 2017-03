Curitiba prepara mapa de áreas de risco para deslizamentos

(foto: Arquivo/PRF)

Engenheiros da Comissão de Segurança de Edificações e Imóveis (Cosedi) e da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) se reuniram, na terça-feira (28), para identificar as áreas de ocupação irregular sujeitas a deslizamentos em Curitiba.

“Este tipo de reunião técnica é importante para tomadas de decisão em casos de algum deslizamento em áreas irregulares”, explicou o inspetor Nelson de Lima Ribeiro, coordenador da Defesa Civil de Curitiba.

O coordenador da Cosedi, Marcelo Solera, explicou que o mapeamento das áreas de risco é fundamental para o planejamento do trabalho de prevenção. "Com a identificação de todas as áreas de risco sujeitas a deslizamento de terra, as comunidades e vilas vulneráveis existentes nestes locais poderão ser beneficiadas com ações públicas de segurança", explicou Solera.

Mudança

Desde o início de março, a Cosedi passou a fazer parte da estrutura da Defesa Civil. Antes, a comissão era vinculada à Secretaria Municipal do Urbanismo. Os telefones de atendimento da Cosedi são 3350-3694, 3221-2959 ou 3221-2960.

O endereço é Rua Capitão Souza Franco, 13, Batel. O atendimento ao cidadão é feito de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h30.

Trabalho

A Cosedi faz parte da estrutura orgânica da Prefeitura, subordinada diretamente ao prefeito. A finalidade específica da comissão é agir sempre que alguma obra, edificação ou imóvel localizado em Curitiba, bem como seu respectivo uso, representar risco à população ou ao ambiente, estiver em estado de abandono ou não apresentar condições de habitabilidade.