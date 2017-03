Espectador é atingido por pedra durante peça anti-homofóbica em Curitiba

(foto: Franklin de Freitas)

O estudante de teatro Maicon Silverio, de 26 anos, foi atingido no ombro direito por uma pedra durante a exibição do espetáculo “Campeonato Interdrag de Gaymada”, ontem (29) à tarde, na Boca Maldita, Centro de Curitiba. Parte da programação do Festival de Curitiba, a peça do coletivo mineiro Toda Deseo discute diversidade sexual com bom humor e trabalha questões relativas à intolerância com gays, drag queens e transgêneros, sempre com apresentações em espaços públicos.

“A peça estava prestes a começar e de repente senti uma pancada forte no ombro. Não vi da onde veio”, diz Maicon, que foi socorrido por produtores do festival e pelos próprios atores. “O que me deixou mais em choque foi a agressão acontecer às 4 e meia da tarde justamente durante uma peça que prega a tolerância”, explica o estudante da FAP. Maicon não registrou queixa na Polícia e o espetáculo continuou normalmente. “Chorei porque acho que a cidade não está preparada para receber esse tipo de intervenção, que representa eu e muita gente”.

O “Campeonato Interdrag de Gaymada” estreou em Belo Horizonte, em 2015. “Nunca tivemos nenhum problema, além de alguns xingamentos e agressões verbais que transformamos em risos”, diz David Maurity, 29 anos, ator e fundador do grupo Toda Deseo. Maurity tomou conhecimento da situação quando um produtor foi atender o estudante ferido. “Por isso tudo, acho que peças como essas são cada vez mais urgentes para uma cidade como Curitiba.”

