(foto: Reprodução)

A Polícia Civil divulgou no início da tarde desta quinta (30) as imagens de um assalto a uma loja de uma operadora de celular dentro do Hipermercado Angeloni, no Água Verde. A ocorrência aconteceu na manhã de quarta (20), quando um homem armadao e outros três fizeram a "limpa" na loja. Eles não foram presos e fugiram em um carro da marca Citroen branco.

Policiais da Delegacia de Furtos e Roubos cuidam do caso e acreditam que o mesmo bando tenha feito outros assaltos a lojas de celulares em Curitiba e Região Metropolitana nos últimos seis meses.