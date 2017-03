Com fraturas no nariz e lesão no quadril, Guerra é desfalque para domingo

JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras terá mais um desfalque importante para o duelo de domingo (2), às 19h (de Brasília), contra o Novorizontino, no interior. Diagnosticado com duas fraturas no nariz e uma lesão no quadril, o meia Alejandro Guerra será desfalque para o compromisso do final de semana. A informação foi confirmada pelo próprio clube de Palestra Itália na tarde desta quinta-feira (30). Guerra machucou o nariz aos 3 minutos do primeiro tempo no empate por 2 a 2 entre Venezuela e Peru, pela 13ª das Eliminatórias Sul-Americanas. O meia palmeirense permaneceu em campo, mesmo após sangrar, e atuou durante todo o confronto ocorrido na última quinta-feira. Apesar de permanecer em campo no primeiro jogo desta janela do qualificatório para o Mundial da Rússia, Guerra acabou fora do jogo de terça-feira (28) contra o Chile. No mesmo compromisso diante dos peruanos, o meio-campista sentiu o quadril, e a lesão foi diagnosticada nesta quinta, após exames de ressonância feitos na Academia de Futebol. O meio-campista se reapresentou nesta quinta-feira, na Academia de Futebol do Palmeiras, e teve diagnosticada as duas lesões (dupla fratura no nariz e quadril). O clube de Palestra Itália não estipulou o prazo para a recuperação do camisa 18. Alejandro Guerra provavelmente passará por novos exames na próxima semana, a fim de saber da disponibilidade de defender a equipe no confronto de volta diante do Novorizontino. O Palmeiras inicia a briga por uma vaga às semifinais do Campeonato Paulista neste final de semana, em Novo Horizonte. O confronto da volta, a ser disputado no Pacaembu – Allianz Parque estará fechado pela troca do gramado , ocorrerá no dia 7 de abril, às 21h.