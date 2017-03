Federação marca jogos das quartas de final para domingo

Atlético e Paraná: os dois times voltam a se enfrentar domingo, na Arena (foto: Geraldo Bubniak)

A Federação Paranaense de Futebol (FPF) homologou nessa quinta-feira (dia 30) à tarde os jogos de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense. Todos os quatro jogos estão marcados para as 16 horas de domingo: Atlético x Paraná (na Arena da Baixada); Londrina x J.Malucelli (em Londrina); Cascavel x Coritiba (em Cascavel) e Prudentópolis x Cianorte (em Prudentópolis). As partidas de volta ainda não foram homologadas. A previsão é que ocorram no fim de semana seguinte (dias 8 e 9 de abril).

No entanto, a tabela das quartas de final pode ser totalmente modificada se o J.Malucelli for punido com a perda de 16 pontos no STJD. Nesse caso, o Paraná enfrentaria o Rio Branco e o Atlético pegaria o Coritiba. Os outros confrontos seriam Cianorte x Cascavel e Londrina x Cianorte. O julgamento no STJD ainda não tem data marcada.

O presidente do STJD pode suspender ainda nessa quinta-feira a rodada desse fim de semana. Ele vai analisar pedido de Toledo, Rio Branco e Foz para a suspensão do campeonato até que o caso Getterson, que pode provocar a perda de 16 pontos do J.Malucelli, seja julgado.