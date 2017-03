Inter oficializa contratação de volante Edenílson, ex-Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Através de seu site oficial, o Internacional confirmou a contratação do volante Edenílson, de 27 anos. O jogador já estava em Porto Alegre, tinha realizado exames médicos e dependia apenas da oficialização do acordo. Ele assina por um ano, emprestado pela Udinese, da Itália. Edenílson ganhou destaque no futebol brasileiro atuando pelo Corinthians. Foi indicado pelo atual técnico da seleção, que mantém apreço ao seu futebol até hoje. Natural de Porto Alegre, será a primeira equipe da capital gaúcha que ele defenderá. Ele estava emprestado ao Genoa, pela Udinese. No entanto, o clube não estava o aproveitando com frequência e optou pela liberação do contrato vigente. "Queria dizer que estou muito feliz em vestir essa camisa. É uma grande honra jogar no Inter. É um sonho para mim estar aqui. Jogar perto da minha família é um estímulo muito grande. Sei da paixão que a torcida tem pelo clube, espero corresponder à expectativa", disse o jogador à TV Inter. "Está se montando um grande grupo, esperamos colocar o Inter de volta à Série A. Podem esperar muita entrega, vou sair sempre com a camisa muito suada de campo", completou. A apresentação oficial de Edenílson está marcada para a tarde desta quinta-feira, no CT Parque Gigante.