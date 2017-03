Confira o teaser da 7ª temporada de 'Game of Thrones'

(foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A HBO divulgou nesta quarta-feira (30) um novo teaser da sétima temporada de "Game of Thrones", com estreia prevista para 16 de julho. No vídeo de 90 segundos de duração, Jon Snow (Kit Harington) caminha por Winterfell até seu trono, Daenerys (Emilia Clarke) faz o mesmo em uma localidade não revelada, assim como Cersei (Lena Headey), em Porto Real. Quando Cersei senta no trono de ferro, ela respira fundo, e a imagem focaliza o Rei da Noite, vilão morto-vivo que deverá ter maior importância na próxima temporada.

No começo do mês, a emissora já havia divulgado um pequeno vídeo no qual estátuas simbolizando o animal de cada casa da série eram destruídas até que o Rei da Noite aparecia na tela. A expectativa para o sétimo ano da atração é maior porque, além de a trama estar chegando a momentos decisivos, começa mais tarde e terá menos capítulos -sete. Se as demais temporadas foram ao ar de abril a junho, dessa vez o primeiro episódio deve estrear apenas em julho.

Quem também aparecerá na série, é o cantor britânico Ed Sheeran. No ano passado, 'Game of Thrones' se tornou a série mais premiada da história do Emmy, com 38 troféus. Superou a sitcom "Frasier" (1993-2004), que tinha 37.

Confira o teaser: