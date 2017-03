São Paulo confirma lesão na coxa esquerda de Cueva

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo anunciou que exames realizados nesta quinta-feira (30) confirmaram a lesão do peruano Cueva. O jogador sofreu um edema e estiramento leve no músculo posterior da coxa esquerda na partida do Peru contra o Uruguai. De acordo com o clube, o jogador já está sob os cuidados do departamento médico e realizará trabalho fisioterápico em tempo integral. O tempo de recuperação não foi informado pelo clube. Com a lesão, dificilmente Cueva estará à disposição de Rogério Ceni para a partida do próximo domingo (2), contra o Linense, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.