Léo Jabá revela choro do pai após primeiro gol pelo Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Oriundo das categorias de base do Corinthians, o atacante Léo Jabá anotou seu primeiro gol como profissional na última quarta-feira (29). Diante do Linense, o jogador foi o responsável pelo tento inicial da vitória por 3 a 1, pelo Campeonato Paulista. Em entrevista ao "Sportv", Jabá revelou que seu pai, Silvan Lima, chorou após o primeiro gol dele no Corinthians. "Estava com ele até agora. Está muito feliz, até chorou no carro. Contou para mim que não foi fácil para ele. Só eu, meus pais e irmão sabemos o que passamos. Muita gente criticando que ele deixava a loja para me levar para os lugares, falando que ele só estava perdendo tempo. Então a recompensa está aí", explicou. Na última quarta-feira, ainda na Arena Corinthians, Jabá contou com que o pai foi responsável por ele perder o medo de cabecear a bola. E foi justamente dessa maneira que o primeiro gol dele saiu, após cruzamento de Guilherme Arana.