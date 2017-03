Após impeachment, ex-presidente Park Geun-hye é presa na Coreia do Sul

(foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-presidente da Coreia do Sul Park Geun-hye foi presa nesta quinta-feira (30), manhã de sexta-feira (31) na Coreia do Sul, após sofrer impeachment. Ela é suspeita de ter atuado com uma amiga para subornar grandes conglomerados empresariais.

O juiz que determinou a prisão de Park afirmou que "a causa e a necessidade para o mandado são reconhecidas já que as principais acusações contra ela [Park] foram verificadas e as evidências poderiam ser destruídas". Ela pode ficar detida por até 20 dias antes de ser formalmente acusada.

A sessão da Corte Distrital Central de Seul, que analisou o pedido de prisão feito pelo Ministério Público, durou oito horas e 40 minutos, a mais longa do tipo na história do país. À Corte, Park novamente negou ter atuado para subornar empresas e disse que não representa risco à investigação, pois não tentaria fugir nem destruir provas.

Ela foi levada para uma penitenciária em Uiwang, na província de Gyeonggi, a 24 km de Seul, onde também está Choi Soon-sil, a amiga acusada de subornar empresas como Samsung e LG, além de interferir em decisões do governo sem possuir um cargo oficial. Park é a terceira presidente sul-coreana a ir para a prisão —nos anos 1990, Roh Tae-woo e Chun Doo-hwan foram presos por participação em um golpe de Estado em 1979.