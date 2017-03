HBO vai exibir série inspirada em livros de Elena Ferrante

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A série inspirada na tetralogia napolitana de Elena Ferrante, sucesso editorial no mundo todo, será produzida e exibida pela HBO. As gravações começam por volta de junho. Até agora, se tinha notícias de que o programa de TV estava previsto para o ano que vem, mas não se sabia que rede de exibição estava ligado ao projeto. Com 32 episódios previstos, a série será dirigida pelo italiano Saverio Costanzo e deve ir ao ar já no próximo ano. A primeira temporada, que corresponderá ao primeiro volume da tetralogia, "A Amiga Genial" (Biblioteca Azul), terá oito episódios de 50 minutos cada. Os livros tratam da amizade e do amadurecimento das amigas Elena Greco e Lina Cerullo. A autora, que assina com um pseudônimo, nunca revelou sua real identidade -mas está colaborando com os roteiristas da série por e-mail. Recentemente, um jornalista italiano causou polêmica ao apontá-la como a tradutora Anita Raja, mas a informação nunca foi confirmada nem por Ferrante nem por seus editores. O repórter chegou a essa conclusão depois de investigar transações bancárias e documentos imobiliários relativos à tradutora.