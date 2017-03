Em 2017, Paraná Clube é o melhor da Série B

Cantanhede comemora gol: Paraná somou bons resultados mesmo com reservas em campo (foto: Geraldo Bubniak)

O Paraná Clube tem o maior aproveitamento de pontos na temporada 2017 entre os 20 clubes da Série B. O time comandado pelo técnico Wagner Lopes somou 72,5% dos pontos disputados nas competições oficiais do ano (Paranaense, Primeira Liga e Copa do Brasil).

Dois fatores tornam os números do Paraná ainda mais positivos. O primeiro é o rodízio de jogadores feito pelo treinador. Ou seja, mesmo quando usou uma equipe completamente formada por reservas, alcançou bons resultados. Esse aspecto mostra que o clube tem elenco para suportar as 38 rodadas da Série B sem grandes oscilações.

Outro fator positivo é o nível dos adversários enfrentados. O Paraná já enfrentou quatro clubes da primeira divisão em 2017 e venceu três (2 a 0 no Bahia, 1 a 0 no Atlético-PR e 2 a 0 no Avaí). A única derrota para a Série A foi no Couto Pereira (1 a 0 para o Coritiba), quando Wagner Lopes escalou apenas reservas.

Em 2017, o Paraná também já disputou três partidas contra equipes da Série B. Empatou com o Figueirense (0 a 0) e não conseguiu vencer o Londrina (empatou em 2 a 2 e perdeu por 2 a 1).

Depois do Paraná, o clube de Série B com melhores números em 2017 é o Luverdense. Dos 15 jogos no ano, 8 foram pelo Mato-Grossense e 3 pela Copa Verde. As outras quatro partidas foram pela Copa do Brasil (vitória sobre o URT, empate com o Avaí e um empate e uma derrota para Corinthians).

OS RESULTADOS DOS 20 CLUBES DA SÉRIE B EM 2017

Clube Apr Pts J V E D GP GC Paraná 72,5 37 17 11 4 2 29 8 Luverdense 71,1 32 15 9 5 1 29 14 Paysandu 69,6 23 11 7 2 2 18 4 Inter 64,8 35 18 10 5 3 32 17 Santa Cruz 64,4 29 15 8 5 2 24 10 Ceará 64,4 29 15 8 5 2 20 9 Goiás 58,8 30 17 8 6 3 30 18 América-MG 56,4 22 13 6 4 3 15 8 ABC 56,1 37 22 10 7 5 35 23 Londrina 55,5 25 15 7 4 4 16 11 Boa-MG 54,5 18 11 4 6 1 11 6 CRB 54,9 28 17 7 7 3 19 8 Vila Nova 52,3 22 14 6 4 4 16 15 Guarani 51,2 20 13 5 5 3 16 14 Náutico 48,9 22 15 6 4 5 22 12 Criciúma 41,2 26 21 7 5 9 35 37 Oeste 39,6 19 16 4 7 5 16 17 Juventude 38,9 14 12 4 2 6 9 17 Figueirense 35,3 18 17 4 6 7 15 19 Brasil-RS 33,3 13 13 3 4 6 12 14

Legenda: Apr = aproveitamento de pontos disputados, Pts = pontos, J = jogos, V = vitórias, E = empates, D = derrotas, GP = gols pró, GC = gols contra