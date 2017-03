Clubes aumentam em até 66% o valor de ingresso para quartas do Paulista

GUILHERME SETO E LUIZ COSENZO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As equipes do interior vão aumentar em até 50% o preço dos ingressos para as partidas de ida das quartas de final do Campeonato Paulista, que começam no próximo sábado (1º). Primeira a entrar em campo, a Ponte Preta terá a entrada mais barata entre os quatro clubes do interior que estão classificados para a fase de mata-mata da competição. Rival do Santos, o time já definiu que os bilhetes para o primeiro jogo custarão até R$ 60 (R$ 30 meia-entrada). Apesar de o valor ser o mais em conta dos quatro primeiros jogos, o clube subiu o preço em 50% em relação ao valor praticado na fase de grupos. Nos duelos contra Corinthians e Palmeiras realizados no estádio Moisés Lucarelli, por exemplo, a entrada mais cara foi de R$ 40. "No Paulista [primeira fase], resolvemos adotar preços mais baratos. É muito mais importante a busca pela classificação e o tão sonhado título do que o aspecto financeiro", afirmou o presidente do clube de Campinas, Vanderlei Pereira. O dirigente afirmou que recebeu a proposta de mandar os dois jogos contra o Santos no Morumbi, mas vê o fator casa como fundamental para a equipe avançar na competição. Já o Botafogo vai cobrar R$ 100 (R$ 50 meia-entrada) para o setor das arquibancadas para o duelo contra o Corinthians. Já na parte coberta do estádio Santa Cruz, o torcedor terá que desembolsar R$ 200 (R$ 100 meia-entrada). Na primeira fase, o time ribeirão-pretano enfrentou um único time da capital, o São Paulo, e o valor dos bilhetes foi de R$ 80 (arquibancada) e R$ 120 (parte coberta). Ou seja, o preço na parte coberta do estádio aumentou 66%. Mesmo assim, a expectativa é para um bom público. Os corintianos terão direito a 8.000 dos quase 28 mil bilhetes que serão colocados à venda. "Esperamos um público de aproximadamente 20 mil pessoas", disse Gerson Engracia Garcia, presidente do Botafogo. O Novorizontino também aumentou o preço dos ingressos. Contra o São Paulo, único jogo contra os clubes da capital em Novo Horizonte na primeira fase, o clube cobrou R$ 80 (R$ 40 meia-entrada). Nas quartas, O preço será de R$ 100 diante do Palmeiras. O valor das cadeiras foi de R$ 120 para R$ 150. O estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi tem capacidade para 13 mil pessoas, mas por motivos de segurança 11.500 ingressos serão colocados à venda. "O dinheiro é muito importante para o Novorizontino, mas também sonhamos com a classificação e queremos presentear o nosso torcedor, que sempre apoiou a equipe. Se pensássemos só no dinheiro, teria transferido o jogo para um estádio com capacidade maior", disse o mandatário do Novorizontino, Genilson da Rocha Santos. Já o Linense abriu mão de jogar no interior e mandará sua partida contra o São Paulo justamente no Morumbi, arena do rival. O clube ainda não definiu o valor das entradas, mas pretende adotar o que o adversário cobrou no clássico contra o Corinthians, quando o público pagante foi de 51.869. Neste jogo, o São Paulo cobrou ingressos que custavam de R$ 20 (inteira) a R$ 120 (inteira no camarote). "Tínhamos limitação do estádio desde o ano passado, que vem em obras para atingir limite de público. Ainda não finalizamos as obras. A gente se comprometeu com o Ministério Público e Federação Paulista de Futebol de não levarmos para Lins os jogos contra as equipes consideradas grandes. Poderíamos mandar a partida em São José do Rio Preto e Marília, mas fizemos um acordo com o São Paulo e decidimos jogar no Morumbi", afirmou o presidente do Linense, José Hugo Gentil Moreira. Na fase de classificação, o Linense foi mandante contra o Palmeiras nos duelos contra os clubes considerados grandes. Neste jogo, a equipe mandou a partida na Arena da Fonte, em Araraquara. O clube cobrou ingressos que variavam entre R$ 60 e R$ 100. Dos quatro duelos das quartas de final, apenas Linense e São Paulo dividirão a renda da bilheteria dos jogos de ida e volta. Nos outros confrontos, a renda será do mandante. CONFIRA OS JOGOS DAS QUARTAS DE FINAL DO CAMPEONATO PAULISTA JOGOS DE IDA Sábado (1º) 16h - Ponte Preta x Santos, em Campinas 18h30 - Botafogo x Corinthians, em Ribeirão Preto Domingo (2) 16h - Linense x São Paulo, no Morumbi 19h - Novorizontino x Palmeiras, em Novo Horizonte JOGOS DE VOLTA Sexta (7) 21h - Palmeiras x Novorizontino, no Pacaembu Sábado (8) 16h - São Paulo x Linense, no Morumbi Domingo (9) 16h - Corinthians x Botafogo, no Itaquerão Segunda (10) 20h - Santos x Ponte Preta, no Pacaembu