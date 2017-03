Santos recebe dinheiro da Caixa e paga salários atrasados

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos pagou os salários de CLT (Consolidações das Leis Trabalhistas) do elenco que estavam atrasados nesta quinta-feira. Agora, a diretoria santista pretende também quitar os dois meses de direitos de imagem que estão atrasados nesta sexta-feira. A diretoria santista aguardava apenas o dinheiro da Caixa Econômica Federal, que assinou patrocínio master com o clube até o fim do ano, para quitar os salários atrasados com o elenco.

Após cobrança, a verba foi depositada nesta quinta. A reportagem também apurou que alguma dívida ainda ficará para atrás. A premiação pela classificação do Campeonato Brasileiro não deve ser paga agora. O pagamento já está apalavrado entre diretoria e comissão técnica. O valor total a ser pago é dividido em porcentagens conforme a função de cada profissional na comissão técnica. Além de Dorival Júnior e seus auxiliares, a porcentagem também é dividida entre médicos, fisioterapeutas, preparadores físicos, roupeiros, seguranças, entre outros... O Santos paga a dívida com o elenco em um momento importante da temporada. Isso porque o mês de abril marcará as primeiras decisões do time dentro de campo. Além das fases finais do Campeonato Paulista, a equipe de Dorival terá jogos decisivos pela Copa Libertadores da América. No dia 19 de abril, os santistas viajam a Bogotá, onde encaram o Independente de Santa Fe, da Colômbia.

O jogo vale a liderança do grupo santista na competição continental. O clube paulista recebeu cerca de R$ 16 milhões pelo contrato de uma temporada com a Caixa Econômica Federal. O vínculo foi assinado até o dia 31 de dezembro deste ano.