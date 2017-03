Polícia prende nove pessoas e apreende droga avaliada em R$ 68 mil

(foto: Polícia Civil)

Mais 30 mandados judiciais foram cumpridos pela Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), durante a operação denominada “Parentins”, deflagrada no inicio da manhã desta quinta-feira (30), nas cidades de Londrina, Cambé, Foz do Iguaçu e Ponta Porã, Estado do Mato Grosso do Sul (MS).

O objetivo da ação simultânea, foi desmantelar uma organização criminosa que agia em toda a Londrina e região, abastecendo os pontos de tráfico de drogas com uma significativa quantidade de crack e cocaína.

Ao longo da operação, nove pessoas foram presas e quatro quilos de cocaína – avaliada em torno R$ 68 mil – foram apreendidos. A polícia também localizou cinco veículos adquiridos com o dinheiro do tráfico, celulares e diversos documentos de veículos de compra e venda que serão análisados.

Todos os suspeitos de idades entre 25 a 60 anos, foram presos em suas residências, através de um mandado de prisão preventiva expedido pela 5ª Vara Criminal de Londrina. Foram cumpridos nove mandados de prisão, dez de busca e apreensão domiciliar e sete de apreensão de veículos.

Conforme informações apuradas pela Denarc, a droga saía do Mato Grosso do Sul para o interior do Estado de São Paulo (SP) e Santa Catarina (SC). Ao longo desse trajeto, as drogas passavam pelo Paraná exatamente na cidade de Londrina, onde parte da mercadoria ficava para ser distribuída na região e a outra quantidade, encaminhada para as outros estados.

As drogas chegavam em volumes significativos e os traficantes locais distribuíam os entorpecentes para traficantes menores.

Todos os suspeitos responderão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os detidos foram encaminhados para o 4º Distrito Policial (DP) de Londrina e os veículos apreendidos, levados até a Denarc de Londrina.

O nome da operação “Parintins” foi dado em razão do primeiro preso ser natural do Estado do Amazonas (AM). A partir desta prisão, foi possível chegar até os outros envolvidos na associação criminosa. A operação policial contou com o apoio de cerca de 30 policiais.