Feiras de Páscoa começam nesta sexta em duas praças de Curitiba

(foto: Levy Ferreira/SMCS)

Chocolate, artesanato, pêsankas – tradicionais ovos pintados da cultura ucraniana - podem ser encontrados na Feira de Páscoa, que começa nesta sexta-feira (31/03). Esta é a primeira Feira Especial do ano e vai até 15 de abril nas praças Santos Andrade e Osório.

Serão 72 barracas de expositores de produtos artesanais alusivos à Páscoa, temas turísticos, culinária local, gastronomia, apicultura, além de espaços de entidades assistenciais e programas da Prefeitura de Curitiba. A feira fica aberta de segunda a sábado, das 10h às 20h, e aos domingos, das 14h às 18h.

Uma das expositoras, Thamires Costa Kurquevicz, conta participou de sua primeira Feira Especial na edição de inverno de 2016. A experiência foi tão boa que ela se inscreveu para a edição de Natal e agora para a Páscoa. “Curitiba preza muito pelo artesão e pelo artesanato e nós fazemos nossos produtos com muito carinho”, diz.

Thamires é estudante de Design e afirma que a qualidade do material exposto é fruto da união dos esforços de família. Enquanto a mãe, Neusa Maria Costa Kurquevicz, trabalha com pintura em tecido, a irmã, Thaís Costa Kurquevicz, trabalha com feltros, confecção de bonecas e costura manual. “Meu ponto forte é a costura, mas dou umas pinceladas também”, explica.

A família produz porta-objetos e artigos decorativos para cozinha, inclusive utilizando material reciclado. Mas os preferidos do público são os panos de prato. “Chegamos a vender mais 100 unidades por feira”, revela Thamires.

A presidente do Instituto Municipal de Turismo de Curitiba, Tatiana Turra, enaltece a qualidade dos produtos oferecidos nas feiras. De acordo com Tatiana, os mais de 70 expositores são avaliados em relação à qualidade dos produtos e adesão à proposta. “Os visitantes poderão comprar, além do tradicional chocolate da Páscoa, artesanato e utensílios de todos os tipos com o tema da Páscoa”, diz.

Para Tatiana, a Feira da Páscoa marca uma data muito especial. “Estão todos convidados”, completa.

Na Praça Osório, serão 59 barracas, sendo 23 de comida e as demais para artesanato. Já na Praça Santos Andrade serão 13 barracas, sendo sete de comida e as demais para artesanato.

Feiras Especiais

A primeira edição das Feiras Especiais foi a do Natal de 1993, seguida pela edição da Inverno de 1994. A primeira edição da Feira de Páscoa ocorreu em 1995. Além de promover a gastronomia e o artesanato, as feiras têm o propósito de ocupar os espaços públicos.

Atualmente existem quatro Feiras Especiais e todas acontecem nas Praças Osório e Santos Andrade: a de Natal, no fim de ano; da Páscoa, entre março e abril; a de Inverno, em junho e julho; e a de Primavera, que acontece entre setembro e outubro e também tem como temática as crianças.