Tentativa de assalto deixa rodovia fechada por nove horas. Saiba por quê

(foto: Divulgação/PRF)

A tentativa frustrada de assalto a um carro-forte que aconteceu às 10h30 da manhã desta quinta-feira (30) deixou a BR-376, entre os quilômetros 298 e 31, em Mauá da Serra (PR), interditada por mais de nove horas. A fila de congestionamento chegou a nove quilômetros.

Disparos de fuzil atingiram o carro-forte, mas o veículo conseguiu escapar da abordagem dos bandidos, que capotaram uma caminhonete Volkswagen Amarok durante a fuga, no quilômetro 315 da rodovia.Não houve feridos e nenhuma quantia em dinheiro foi levada. Mas tubos de PVC com imãs e pavios ficaram caídos sobre o asfalto, e a Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) chamaram o Esquadrão Antibombas da PM para desbloquear a rodovia.

Após capotar a Amarok, os cinco bandidos renderam um casal que viajava em um automóvel Chevrolet Cruze cinza e roubaram o carro, sem levar reféns. Além do casal, estava no Cruze um bebê de um ano e sete meses de idade. Todos os cinco bandidos portavam armas longas. A caminhonete Amarok tinha placas clonadas e havia sido roubada no último dia 8 de fevereiro em Curitiba.