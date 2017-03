STJD nega pedido de clubes e Paranaense não será suspenso

Atlético e Paraná na Vila Capanema: os dois clubes se enfrentam domingo, na Arena (foto: Geraldo Bubniak)

As quartas de final do Campeonato Paranaense poderão ser disputadas neste domingo (dia 2) sem o risco de suspensão prévia da Justiça Desportiva. Nessa quinta-feira (dia 3) à tarde, o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Ronaldo Piacenti, negou o pedido de suspensão da competição apresentado por Toledo, Rio Branco e Foz.

Os três clubes pediam que a competição ficasse suspensa até que o caso Getterson fosse definitivamente julgado pelo STJD. Nesse caso, o J.Malucelli corre o risco de perder 16 pontos. O julgamento desse processo ainda não está marcado, mas provavelmente só ocorrerá após 6 de abril.

Se o J.Malucelli for punido com a perde de 16 pontos, o clube será rebaixado e todos os confrontos das quartas de final serão modificados.

Com a decisão dessa quinta-feira, está confirmada a rodada do fim de semana. Nessa quinta-feira, a Federação Paranaense de Futebol (FPF) homologou os jogos de ida das quartas de final. Todos os quatro jogos estão marcados para as 16 horas de domingo: Atlético x Paraná (na Arena da Baixada); Londrina x J.Malucelli (em Londrina); Cascavel x Coritiba (em Cascavel) e Prudentópolis x Cianorte (em Prudentópolis). As partidas de volta ainda não foram homologadas. A previsão é que ocorram no fim de semana seguinte (dias 8 e 9 de abril).

Se o J.Malucelli for punido com a perda de 16 pontos, os confrontos das quartas serão: Paraná x Rio Branco, Atlético x Coritiba, Cianorte x Cascavel e Londrina x Cianorte.