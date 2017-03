Hospital Erasto Gaertner fecha atividades de 2016 com superávit de R$6 milhões

Adriano Lago (foto: Divulgação)

Adriano Lago, superintendente do Hospital Erasto Gaertner, divulgou nesta semana, em assembleia geral aberta ao público, o Relatório Anual de Atividades 2016. No documento, constam as principais informações e os indicadores de cada setor da instituição, bem como os projetos de captação de recursos e a prestação de contas a partir do balanço contábil do hospital, conforme previsto em lei. O grande destaque das atividades de 2016 foi o fechamento do ano com um superávit de R$6 milhões e obras de grande impacto concluídas. Entre os principais projetos e obras entregues em 2016, estão o novo setor de endoscopia do hospital, o novo Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI), o Sistema Cirúrgico Robótico (primeiro do Paraná e de Santa Catarina destinado a pacientes do SUS), a construção do prédio exclusivo do Instituto de Bioengenharia Erasto Gaertner (IBEG), inaugurado em fevereiro de 2017, e a entrega do projeto do primeiro Hospital Oncopediátrico do Paraná, o Erastinho. O ano de 2016 também foi de recorde em atendimentos no Hospital Erasto Gaertner. Ao todo, 384.631 atendimentos foram feitos (quase 20 mil a mais do que em 2015) e 1.561.914 procedimentos foram realizados, incluindo cirurgias, quimioterapia, radioterapia, exames, entre outros.

CRESCIMENTO ANIS

Flávio Frenkel, chef e empresário responsável pela Anis Gastronomia e Anis Presto — restaurante que possui apenas 12m² e fica dentro da Mercadoteca — um espaço que reúne um mix de lojas e alia serviço com consumo, comemora faturamento em apenas um ano de funcionamento de cerca de R$ 1 milhão de reais. A ideia do executivo, agora, é expandir o negócio, aperfeiçoando cada vez mais esta fórmula de sucesso. “Eu penso em abrir mais dois, três lojas-restaurantes com essa pegada em Curitiba, de preferência em shoppings e locais com grande circulação de pessoas. Além disso, estou estudando a ampliação para outros estados, através da modalidade de franquias ou até a expansão, a partir de negócios com investidores externos, da própria marca”, conta.

BALANÇO

Maria Alice Berndt, sócia-proprietária da Black Home Design, abre hoje para visitação do público, a segunda edição da Mostra Casa Black. O mercado de móveis movimentou, no último ano, mais de 41 bilhões em todo o País. O evento tem como objetivo, além de apresentar os talentos da arquitetura e da decoração da cidade, as principais novidades do mercado.

***

Josué Pedro de Souza assume a presidência da Bee Rede Imobiliária (gestão 2017-2018), associação que congrega 33 empresas e conta com mais de quatro mil imóveis para locação e para a venda em Curitiba e Região Metropolitana. A solenidade de posse ocorreu ontem, em condomínio residencial no Jardim das Américas, em Curitiba.