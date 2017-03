Rodrigo Ramos (foto: Divulgação/Coritiba)

O técnico Pachequinho terá pelo menos quatro “reforços” para o jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense, domingo às 16 horas, em Cascavel. O atacante Iago e o volante Alan Santos cumpriram suspensão no meio de semana e retornam ao time. Quem também volta são os laterais Rodrigo Ramos e William Matheus, que não enfrentaram o Londrina porque permaneceram em Curitiba realizando trabalhos físicos e técnicos.

Outros dois titulares são dúvidas para domingo: o meia Anderson e o atacante Kleber Gladiador. Anderson se recupera de uma entorse no tornozelo. Kleber estava com uma contusão no joelho. Os dois participaram dos treinamentos em campo nessa quinta-feira e seguem sob observação.

O volante Jonas e o atacante Rildo também participaram do treinamento. “Mas apenas como curingas, mecanismo que insere o jogador nas atividades com os demais atletas do elenco, mas evita choques e traumas mais intensos”, explicou o site oficial do Coritiba.

O zagueiro Juninho também está na fase de transição (fisioterapia com treinos físicos). Seguem em recuperação e sem previsão de retorno o zagueiro Werley, o volante João Paulo, os meias Galdezani e Ruy e os atacantes Henrique Almeida e Neto Berola.

O meia-atacante Léo Santos está suspenso e não joga domingo. Ele foi expulso na quarta-feira, contra o Londrina.

A provável escalação para enfrentar o Cascavel no domingo é Wilson; Rodrigo Ramos, Walisson Maia, Márcio e William Matheus; Edinho, Alan Santos e Tiago Real (Anderson); Kady, Filigrana e Kleber.