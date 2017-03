*SÓ PODE SER PUBLICADO COM ASSINATURA* PAULO VINÍCIUS COELHO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desde que começou a reivindicação do Palmeiras para equiparação da Copa Rio de 1951 ao Campeonato Mundial de Clubes, a Fifa sempre se manifestou classificando o torneio em inglês como "worldwide", de âmbito mundial. Há um documento, porém, em que a entidade que regula o futebol no mundo tratou a conquista de 1951 como "Copa do Mundo de Clubes".

Em 2013, um ano antes do congresso da Fifa em São Paulo em que Joseph Blatter declarou ter havido o reconhecimento, a Fifa enviou um e-mail ao então ministro dos Esportes, Aldo Rebelo. O documento chama o torneio de 1951 de primeira Copa do Mundo de Clubes ("first club World Cup").

Consultada sobre este documento, a Fifa voltou a dizer que considera a Copa Rio como um torneio pioneiro e o Palmeiras como seu campeão. Mas sem igualá-lo aos mundiais desde 2000. Diz o mesmo sobre as Copas Intercontinentais. Em réplica, com a mensagem enviada a Aldo Rebelo em 2013, a assessoria de imprensa da Fifa apenas repetiu o conteúdo da mensagem anterior: ''Consideramos respondida a pergunta em nossa mensagem anterior.''

Aldo Rebelo lembra-se de ter recebido o e-mail e também da ata da reunião com a confirmação do título mundial. No documento, no entanto, está incluída a expressão "worldwide" (âmbito mundial). ''Eu me lembro da reunião e da votação. O Michel Platini perguntou se haveria outras requisições e Marco Polo Del Nero respondeu que não, apenas a do Palmeiras. A votação aconteceu e foi aceita a reivindicação por unanimidade. Só não me lembro se houve uma ou duas reuniões. Mas a ata da reunião eu tenho e diz 'campeão do mundo'." Na verdade, a ata refere-se a torneio de abrangência mundial.