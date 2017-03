Federer vence jogo emocionante e avança à semi do Masters 1000 de Miami

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Atual número seis do mundo, Roger Federer voltou a vencer no Masters 1000 de Miami, na tarde desta quinta-feira (30), e avançou à semifinal da competição. A vítima da vez foi o tcheco Tomas Berdych, 14º do ranking da ATP, que perdeu por 2 sets a 1 (parciais de 6-2 e 3-6 e 7-6). O jogo, levado ao tie-break no set decisivo, foi emocionante. Berdych teve dois macht points, um com seu saque, mas não matou o duelo. Federer aproveitou: na sequência, fechou o desempate em 8-6 - no ponto final, o tcheco cometeu dupla falta. Na próxima fase, o suíço pegará o vencedor do confronto entre o alemão Alexander Zverev e o australiano Nick Kyrgios, a ser realizado nesta noite. O espanhol Rafael Nadal e Fabio Fognini, da Itália, também estão vivos no torneio, na outra chave de semifinal. Roger Federer já conquistou o Masters 1000 de Miami em duas oportunidades. Em 2005, bateu justamente Rafael Nadal na final. No ano seguinte, superou o croata Ivan Ljubicic para ficar com o troféu. O suíço vem em grande fase na temporada: nestes primeiros três meses, Federer conquistou o Aberto da Austrália e o Masters 1000 de Indian Wells. Sua única derrota em 2017 se deu na segunda rodada do ATP 500 de Dubai, para o russo Evgeny Donskoy.