Marcelo Melo vence e vai à final de duplas do Masters de Miami

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O brasileiro Marcelo Melo está na final de duplas do Masters 1.000 de Miami. Nesta quinta-feira (30), Melo e o polonês Lukasz Kubot garantiram vaga na decisão após vencer o confronto contra o norte-americano Brian Baker e o canadense Daniel Nestor por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

Na decisão, a dupla enfrentará o vencedor do duelo entre os americanos Jack Sock e Nicholas Monroe e os irmãos gêmeos Bob e Mike Bryan. Com a classificação para a final, o brasileiro deverá subir do nono para o sexto lugar no ranking de duplas da ATP. A última e única vez que um brasileiro havia avançado para uma final das duplas masculinas no Masters de Miami havia sido em 1990, quando Cássio Motta e o alemão Boris Becker decidiram o título. Na oportunidade, a dupla do brasileiro perdeu para os norte-americanos Rick Leach e Jim Pugh.