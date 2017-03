Xingado por Messi, assistente é escalado para jogo do Palmeiras

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Xingado pelo argentino Lionel Messi em jogo das eliminatórias sul-americanas, o assistente Emerson Augusto de Carvalho vai trabalhar no duelo entre Novorizontino x Palmeiras, marcado para domingo (2), às 19h, em Novo Horizonte, pela partida de ida das quartas de final do Campeonato Paulista.

Emerson Augusto de Carvalho foi insultado pelo craque na vitória da Argentina sobre o Chile por 1 a 0, em jogo realizado na última quinta-feira (23). Cinco dias depois, o argentino foi suspenso pela Fifa por quatro jogos. De acordo com texto publicado, Messi violou "o artigo 57 do Código Disciplinar (da Fifa) ao pronunciar palavras injuriosas contra um árbitro assistente". Ele já cumpriu uma partida da suspensão na última terça-feira (28), quando a Argentina foi derrotada pela Bolívia. Messi também ficará fora dos jogos contra Uruguai (fora), Venezuela (casa) e Peru (casa), válidos pelas eliminatórias sul-americanas.

O jogador só poderá voltar a defender o seu país na última rodada, contra o Equador, em Quito, no dia 10 de outubro. Além da punição de quatro jogos, Messi também terá que arcar com uma multa de 10 mil fracos suíços (cerca da R$ 31 mil). "A decisão neste caso é similar a outros casos do Comitê Disciplinar da Fifa. O jogador e a Associação de Futebol Argentina (AFA) foram informados da decisão hoje [terça]", informou a Fifa, através da nota. A AFA deve apelar da suspensão na Corte Arbitral do Esporte (CAS).