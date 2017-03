Lava Jato cobra R$ 2,3 bilhões do PP na Justiça

Meurer (PP): paranaense já é reu no Supremo (foto: Franklin de Freitas)

O Ministério Público Federal, no Paraná, informou ontem que ajuizou ação civil pública com pedido de responsabilização por atos de improbidade administrativa contra o Partido Progressista (PP), pelo recebimento de propina paga a políticos no esquema investigado pela operação Lava Jato. Como punição, o MPF cobra do partido o pagamento de R$ 2,3 bilhões, entre ressarcimento aos cofres públicos, danos morais e multas. Na ação, entre os políticos beneficiados, segundo o MPF, estão o deputado federal paranaense Nelson Meurer.

Meurer e seus dois filhos, Nelson Meurer Júnior e Cristiano Augusto Meurer já são réus no Supremo Tribunal Federal, sob a acusação de fazer parte do esquema montado pelo PP para se beneficiar do esquema de corrupção da Petrobrás. O grupo teria desviado R$ 357,9 milhões dos cofres da estatal, dos quais R$ 29 milhões teriam ficado com o parlamentar. Ele nega as acusações.

A lista de políticos implicados na nova ação do MPF inclui ainda os ex-deputados federais Pedro Corrêa (PP-PE), Pedro Henry (PP-MT), João Pizzolatti (PP-SC) e Mário Negromonte (PP-BA), e os deputados federais, Mário Negromonte Júnior (PP-BA), Arthur Lira (PP-AL), Otávio Germano (PP-RS), Luiz Fernando Faria (PP-MG) e Roberto Britto (PP-BA), além de João Genu, ex-assessor parlamentar do falecido deputado federal José Janene.

Na ação, afirma a Procuradoria da República, foi descrito o funcionamento de dois esquemas de desvios de verbas da Petrobras, um envolvendo contratos vinculados à Diretoria de Abastecimento, e outro referente aos benefícios obtidos decorrentes da atuação da Diretoria de Abastecimento em prol dos interesses da Braskem, empresa do Grupo Odebrecht, especialmente no contrato de comercialização de nafta entre a estatal e a referida empresa petroquímica. Essas atividades ilícitas foram enquadradas nas três modalidades de improbidade, mas se pediu que sejam aplicadas as sanções mais graves, referentes às situações que geram enriquecimento ilícito, e subsidiariamente as demais sanções.

O primeiro esquema “diz respeito à identificação, ao longo das investigações da operação Lava Jato, de um enorme e complexo estratagema ilícito executado em prejuízo da Petrobras, ao menos no período de 2004 a 2014”. “Um cartel de empreiteiras fraudava procedimentos licitatórios da estatal em obras gigantescas, inflando indevidamente os lucros obtidos”, afirma a Procuradoria.

Mesada - A ação destaca “a atuação do grupo de liderança do PP, composto pelo falecido deputado federal José Janene, pelos ex-deputados federais Pedro Corrêa, Pedro Henry, João Pizzolatti e Mário Negromonte, e pelo deputado federal Nelson Meurer, com o auxílio do ex-assessor parlamentar João Genu”. Segundo a ação, os políticos foram responsáveis por alçar e manter Paulo Roberto Costa no cargo de Diretor de Abastecimento da Petrobras, montando e mantendo o esquema de corrupção político-partidário instaurado no âmbito da estatal. A ação indica que os três parlamentares receberam uma mesada de propinas de R$ 30 mil por mês, por mais de sete anos, até março de 2014.