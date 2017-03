No Paraná, 200 mil voltam às urnas no domingo

Quase 200 mil eleitores de quatro municípios paranaenses voltas às urnas no domingo para eleger prefeitos e vice-prefeitos, em razão da anulação das eleições de outubro do ano passado. O maior deles é Foz do Iguaçu, onde 165 mil eleitores vão votar novamente depois que o ex-prefeito Paulo Mac Donald Guisi (PDT), o mais votado na disputa do ano passado, teve a candidatura cassada por improbidade administrativa pela Justiça Eleitoral. O custo da nova eleição nas quatro cidades, segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), será de R$ 600 mil.

Seis candidatos disputam a prefeitura de Foz nessa nova eleição: o deputado estadual Chico Brasileiro (PSD), Irineu Rodrigues Ribeiro (PV), Marcelino Vieira de Freitas (PT), Osli de Souza Machado (PPS), Phelipe Abib Mansur (Rede) e Marcos Antonio Jahnke (PTN).

Além de Foz, irão novamente às urnas os eleitores de Piraí do Sul (Campos Gerais), Nova Laranjeiras (Sudoeste) e Quatiguá (Norte Pioneiro). O comparecimento às urnas é obrigatório aos eleitores entre 18 e 70 anos de idade, e facultativo aos analfabetos, aos maiores de 16 e menores de 18 anos e aos acima de 70 anos.

Em Piraí do Sul, o prefeito eleito em Piraí do Sul, Antônio El-Achkar (PTB), teve a registro impugnado por ter feito uma viagem ao Japão e à China em 2009, quando chefiava a prefeitura, sem apresentação de prestação de contas. A viagem custou R$ 19 mil na ocasião e teria sido paga com recursos públicos.

Em Nova Laranjeiras, o mais votado a prefeit, Eugênio Milton Bittencourt (PT), teve o registro de candidatura indeferido por rejeição de contas públicas. O Tribunal de Contas do Estado identificou a compra de medicamentos em volumes superiores às necessidades da população.