Após ser advertido pela Comissão de Ética Pública da Presidência da República por participar de eventos eleitorais em duas cidades paranaenses na eleição municipal de 2016, o ministro da Saúde, deputado federal paranaense licencidado Ricardo Barros (PP) negou ontem que tenha praticado “qualquer conduta inadequada” na campanha. Barros não registrou em sua agenda oficial viagens a Curitiba e Apucarana, onde participou de campanha eleitoral. De acordo com a advertência feita pela Comissão de Ética, nos eventos, o ministro fez “promessas indevidas”, valendo-se do cargo, e criou expectativas na população de que haveria a realização de obras e transferência de verbas do ministério caso determinado candidato fosse eleito.

Conduta

“Não fui notificado ainda. Soube do julgamento e fiz minha defesa na Comissão de Ética. Não vejo que tenha havido qualquer conduta inadequada.” Sobre a ausência de registro das viagens em sua agenda oficial, Barros disse que, daqui para a frente, passará a fazer tais anotações. A participação de autoridades em campanhas eleitorais não é proibida, mas é preciso que compromisso seja registrado na agenda e deve haver separação entre trabalho e atividades de campanha. Além disso, a autoridade não pode usar o cargo para fazer promessas de vantagens em troca da eleição de determinado candidato.

Apoio

O prefeito Rafael Greca (PMN) pediu ontem apoio do empresariado para o pacote de ajuste fiscal proposto por ele no início da semana. Em encontro promovido pelo grupo Lide, Greca expôs a situação financeira do município e defendeu as 52 medidas e 12 projetos encaminhados à Câmara de Vereadores na última terça-feira como única forma de equilibrar as contas da prefeitura. “Recebi com entusiasmo a tarefa de arrumar Curitiba e vim pedir a parceria do empresariado para essa grande missão que é tornar a cidade mais forte do que as dificuldades”, afirmou o prefeito.

Recuperação

O presidente do Lide Paraná, Fabrício de Macedo, afirmou que as ações de saneamento das finanças municipais promovidas por Greca têm “sem dúvida alguma a intenção de melhorar a nossa cidade.” O empresário Marcelo Gava, por sua vez, considera que o Plano de Recuperação é essencial para o sucesso da atual administração. “Recompor as contas públicas e reavaliar os gastos é fundamental para se conseguir fazer essa gestão”, disse.

Diárias

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná julgou irregular a concessão de diárias pela Câmara Municipal de Ibema (Oeste) em 2014 e 2015.O vereador Algacir da Silva Dias, presidente da Casa em 2014, terá que devolver R$ 6.330,00 aos cofres públicos. Seu sucessor, Nereu Glaba, presidente em 2015, foi condenado a devolver R$ 11.975,00. O total de diárias indevidas nos dois anos, segundo o TCE, soma R$ 18.305,00.

Previdência

A Assembleia Legislativa faz hoje audiência pública para discutir a reforma da Previdência. A senadora Gleisi Hoffmann (PT) e o senador Roberto Requião (PMDB), confirmaram presença no evento, que terá ainda o ex-ministro da Previdência, Carlos Gabas.

Emergência

Em Almirante Tamandaré (região metropolitana de Curitiba), a Justiça determinou a suspensão do pagamento que seria efetuado pelo município a uma empresa de terraplanagem contratada de forma irregular. A liminar atende ação do Ministério Público. O contrato irregular custaria R$ 368.001,02 ao erário. Na ação, a promotoria que a contratação foi feita sem licitação, sob o argumento de que seria “emergencial”. Segundo o MP, em nenhum momento, a prefeitura esclareceu ou comprovou qual seria a “emergência”.