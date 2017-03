Congresso denuncia golpe na Venezuela

Venezuela — A direção da Assembleia Nacional da Venezuela qualificou ontem de golpe de Estado a decisão do Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) do país de assumir ele próprio as funções legislativas, com uma polêmica sentença que outorgou ao presidente Nicolás Maduro “todos os poderes”. “Temos que chamar isso de maneira clara. Isso não tem outro nome que não golpe de Estado e ditadura. Na Venezuela não há Constituição, hoje Nicolás Maduro tem todo o poder que de maneira ilegal lhe outorgou a Sala Constitucional do TSJ”, disse o líder da Assembleia, o opositor Julio Borges, que acusou o presidente de haver ordenado a sentença do tribunal. “À Assembleia toca defender a Constituição, procurar que haja eleições, mais democracia e justiça”, insistiu Borges, que em uma coletiva de imprensa no palácio legislativo mostrou uma cópia da sentença do TSJ e a rasgou em pedaços. “Não a acatamos”, ressaltou. Na noite de quarta-feira, o tribunal maior da nação publicou uma sentença na qual destituiu os deputados de suas faculdades legislativas e declarou legal que os magistrados do Supremo assumissem suas funções.

Prisão

Coréia do Sul — Um tribunal da Coreia do Sul determinou a prisão da ex-presidente Park Geun-hye, acusada de suborno e abuso de poder. Com isso, ela ficará confinada em uma cela apenas três semanas após ter sido retirada do principal cargo do país. Park ficará detida enquanto os promotores apuram se ela teve um papel no grande escândalo político que provocou seu impeachment. Park nega qualquer irregularidade. A decisão judicial, emitida nas primeiras horas de sexta-feira (hora local), foi a última novidade a chocar a quarta maior economia da Ásia.

Reeleição

Paraguai — O Senado paraguaio se dividiu em dois grupos antagônicos ante uma eventual emenda à Constituição para permitir a reeleição presidencial. Caso se concretize, a medida poderia habilitar o presidente Horacio Cartes e os ex-chefes de Estado a concorrerem novamente. Uma maioria de 25 dos 45 senadores concordou em apresentar nos próximos dias um projeto de emenda constitucional que já teria efeito nas eleições gerais previstas para abril de 2018. Cartes não se manifestou, mas a impren diz que ele estaria impulsionando o projeto.

Interferência

Rússia — O presidente da Rússia, Vladimir Putin, minimizou o que chamou de acusações “intermináveis e sem base” sobre a interferência de seu governo nas eleições norte-americanas, descrevendo elas como parte da disputa política doméstica. O líder russo criticou duramente o que descreveu a “carta da Rússia” no jogo político norte-americano, e afirmou que tal jogada é contraditória aos interesses locais. “Nós queremos cortar completamente as relações?”, disse. “Queremos voltar à situação da crise de mísseis cubana nos anos 1960?”.

Transgêneros

Estados Unidos — Legisladores republicanos e o governo estadual da Carolina do Norte, Estados Unidos, chegaram a um acordo para revogar a controversa lei que proibia transexuais de usarem banheiros compatíveis com sua identidade de gênero. O acordo foi firmado entre parlamentares do Partido Republicano e o governador democrata Roy Cooler na noite de quarta-feira. Grupos defensores das minorias vinham pressionando o governo para retirar a lei e ligas esportivas ameaçavam boicotar o estado, caso a decisão de revogar a lei não fosse tomada.