Hoje eu não vou escrever, vou compartilhar imagens

(foto: Ana Clara Garmendia)

Vou compartilhar imagens para vocês captarem a ideia e o sentido de cada uma delas. Mostro que o preto é sempre o melhor amigo de quem ama moda e que golas altas são as principais companheiras em tempos chuvosos, ventosos, frios. A opção de usar saias mais longas e rodadas, sejam elas chamadas de mídi ou pós-mídi, são excelentes para as que gostam de feminilidade anos 50. Lembram Dior e seu New Look, mas para usá-las hoje há que refletir sobre os sapatos que irão acompanhá-las. São eles os escarpins – apertam os pés. Saem do foco na imagem e na vida real, mas há quem escape de tudo isso e curta sim portá-los ou suportá-los. Faça o esforço que quiser para se sentir bela, desejada por você mesma para só depois ser uma transmissora (ou transmissor) de elegância e boa energia com o que você veste e exala. É isso. Hoje eu não vou mais escrever. É um minuto de silêncio e as imagens que falarão por mim. Bisous. Semana que vem tem mais.

Fotos: Ana Clara Garmendia











