Os Vilões de Shakespeare no Sesc da Esquina

Interpretado por Marcelo Serrado, texto do autor inglês Steven Berkoff exibe um verdadeiro desfile de vilões no Festival de Curitiba.



“Estava encenando Rain Man quando o Zé Wilker me apresentou o “Shakespeare’s Villains”, conta Marcelo Serrado, protagonista do espetáculo solo Os Vilões de Shakespeare, dirigido por Sergio Módena, que será apresentado no Festival de Teatro de Curitiba, nos dias 01 e 3 de abril, no Sesc da Esquina.



Geraldo Carneiro, o novo imortal da Academia Brasileira de Letras, é o responsável pela montagem brasileira do texto de Steven Berkoff. “É um privilégio trabalhar com textos tão maravilhosos, extraídos de personagens marcantes da obra do Shakespeare. Vilões como Ricardo III, Coriolano, Iago, Hamlet e outros que não gosto de pronunciar porque acho que não dá sorte”, brinca o poeta e dramaturgo. Em Os Vilões de Shakespeare, o escritor inglês, também reconhecido mundialmente por seus trabalhos como ator e diretor, investiga o que torna os vilões tão atraentes para estudantes das artes cênicas e público, examinando e apresentando alguns dos personagens do bardo inglês. “Uma reflexão sobre os dias atuais a partir da vilania, disputa pelo poder e ambição”, pontua Módena.



Com um olhar bem humorado, o diretor delega um desfile de personalidades que possuem a natureza do mal, os pecados do teatro e as vaidades dos atores.

SERVIÇO:

Os Vilões de Shakespeare

Quando: 1 e 2 de abril, as 21 horas

Onde: Teatro Sesc da Esquina.