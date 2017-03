Mutirão na Boca Maldita ajuda contribuinte

O Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Paraná (Sescap-PR) realiza hoje, a tradicional campanha Declare Certo. Em Curitiba, a ação acontece na Boca Maldita, das 9 às 17 horas. e contará com a participação especial da Fenacon (Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas), que fará o lançamento da campanha Declare Certo em âmbito nacional.

Neste dia, empresários do setor contábil deixarão seus escritórios para trabalhar voluntariamente em praça pública, orientando os contribuintes sobre a Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2017.

Neste ano, a ação foi estendida e conta também com um portal da Campanha Declare Certo, página exclusiva que reúne notícias sobre a Declaração de Imposto de Renda, vídeos explicativos, curso on-line exclusivo para empresários contábeis associados, além da relação de empresas participantes da ação.

Uninter — No dia 8 de abril, das 8 às 12 horas, quem realiza ação semelhante são os alunos de do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário Internacional Uninter. Em um mutirão realizado também no calçadão da Rua XV de Novembro, os voluntários vão auxiliar as pessoas, gratuitamente.

Os alunos foram capacitados pelos professores para atender a população que ainda tem questionamentos e não entregou a declaração.