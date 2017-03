Elton John e James Taylor iluminam hoje a Pedreira

Elton John completou 70 anos no sábado passado e comemora com os curitibanos (foto: Divulgacao) James Taylor marcou gerações com sua belíssima voz barítono e sua suavidade (foto: Divulgacao)

Uma noite que vai permanecer para sempre na memória dos fãs. Sir Elton John e James Taylor finalmente voltam ao Brasil para quatro apresentações históricas. Com realização da Time For Fun e apresentação da ELO, a estreia da turnê será em Curitiba, hoje, no maior palco da América Latina, a Pedreira Paulo Leminski (R:João Gava, 970). Após, segue para o Rio de Janeiro (Praça da Apoteose, 01 de abril), Porto Alegre (Anfiteatro Beira-Rio, 06 de abril) e São Paulo (Allianz Parque, 6 de abril). Heineken é a cerveja oficial dos shows no Brasil.



Elton John — O multifacetado artista com recém-completados 70 anos volta ao Brasil para um show aclamado por críticos e público, repleto de seus melhores hits, além da voz, simpatia e presença de palco de um dos melhores artistas de todos os tempos. Essa turnê leva o nome do seu mais recente álbum – Wonderful Crazy Night, seu 32º álbum, que já foi avaliado pela Rolling Stone como um dos melhores de sua carreira. Essa nova apresentação conta não somente com algumas músicas do novo álbum, como também com os maiores hits de mais de 50 anos de carreira.



Elton John é, sem dúvidas, um ícone da música e da história da música. Ele começou sua carreira em 1969 e desde então já fez mais de 4 mil shows em mais de 80 países. Elton é um dos artistas solo que mais vendeu na história, com 38 discos de ouro e 31 discos platina ou multiplatinados, além de ter entrado no Top 40 da Billboard 58 vezes nos Estados Unidos, e vender mais de 250 milhões de músicas no mundo todo. Ele é o autor por trás de sucessos grandiosos, como Candle in the Wind (1997) – o single mais popular de todos os tempos, Your Song, Don’t Let The Sun Go Down On Me, Rocketman e muitas outras músicas.



Além de tudo isso, Elton John levou o Grammy em cinco oportunidades, recebeu o prêmio Grammy Legend, um Tony, um Oscar e seu nome integra o Hall da Fama do Rock and Roll desde 1994.



James Taylor — Sendo um artista que constantemente está gravando e em turnê, James Taylor marcou as pessoas com sua belíssima voz barítono e uma maneira distinta de tocar sua guitarra por mais de 40 anos, ao mesmo tempo em que teve uma profunda influência em diversos jovens músicos.



Durante todo o curso de sua carreira como artista e compositor, Taylor vendeu mais de 100 milhões de álbuns, recebendo os prêmios de discos de ouro, platina e multiplatinado, indo desde Sweet Baby James de 1970, até October Road de 2012. Em 2015, Taylor lançou seu primeiro álbum de estúdio em 13 anos, o Before This World, que acabou conquistando a primeira posição das paradas da Billboard pela primeira vez em sua carreira, além de ser nominado ao Grammy pela categoria de Melhor Álbum Pop. Tendo vencido o Grammy diversas vezes, foi ainda incluído no Hall da Fama do Rock and Roll, além do importantíssimo Hall da Fama de Compositores. Taylor foi premiado pelo governo francês com a Ordem das Artes e das Letras e recebeu a honraria da Medalha Nacional das Artes, do Presidente Barack Obama, com uma cerimônia na Casa Branca. Em novembro de 2015, Taylor recebeu a honraria mais elevada dos EUA, a Medalha Presidencial da Liberdade e, em 2016, ganhou o Prêmio Kennedy. Todas essas honrarias são entregues anualmente aos indivíduos que enriqueceram a cultura americana com realizações distintas na área das artes performáticas.

ACESSO: RUAS BLOQUEADAS, ÔNIBUS, TÁXI

As linhas de ônibus em direção à Pedreira Paulo Leminski são Nilo Peçanha e Interbairros II. As ruas Eugenio Flor e Antônio Krainski serão bloqueadas a partir das 8horas e a João Gava, a partir das 14horas. O Setran estará orientando o trânsito no local, não será permitido estacionar na Rua João Gava, a rua da Pedreira. Os táxis terão acesso ao local e a partir das 22horas, terá um ponto de táxi na esquina das Ruas: Antônio Krainski e Nilo Peçanha.



No dia do show será disponibilizada uma linha de ônibus gratuita, entre a Praça Tiradentes e a Pedreira, com saídas a cada 30 minutos, funcionando a partir das 15horas.

ACESSIBILIDADE

- No local da apresentação, estão disponíveis áreas para pessoas com deficiência devidamente sinalizadas e localizado entre pista e pista premium. O cliente deverá identificar-se no ato da compra, como pessoa com deficiência.

- Uma equipe de brigadistas estará disponível para acompanhamento ao local e assistência. Seguranças controlarão os acessos para garantir o uso adequado.

OBJETOS PROIBIDOS

- Garrafas, latas, bebidas, utensílios de armazenagem, embalagens rígidas com tampa, capacetes, cadeiras ou bancos, armas de fogo, armas brancas, objetos pontiagudos, cortantes e/ou perfurantes, fogos de artifício, objetos de vidro, guarda-chuvas.

- Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável.

- Cartazes feitos com papelão grosso e/ou fixados a madeiras, canudos rígidos, bandeiras, revistas, jornais etc.

- Bastão para tirar foto.

- Substâncias inflamáveis, corrosivas.

SERVIÇOS E INFORMAÇÕES

- Em todo o complexo estão localizados postos médicos e profissionais de enfermagem à disposição para qualquer eventualidade.

- Ambulâncias e UTIs móveis também estarão disponíveis para atendimento ao público assim como uma equipe de brigadistas e bombeiros para o atendimento de primeiros socorros.

- Seguranças uniformizados (homens e mulheres) garantirão a segurança do evento.

- Todas as saídas de emergência, postos médicos, banheiros, bares e setores estarão amplamente sinalizados.

- Alimentos e Bebidas – Bares estarão distribuídos pelo complexo onde serão vendidos sanduíches, água, refrigerantes, cerveja, etc. Proibido o consumo de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos.

- Orientação para o público e controladores de acesso – Indicadores uniformizados orientarão na formação de filas, acessos, setores e portões.

- Orientadores uniformizados ajudarão na validação e leitura de ingressos.

SERVIÇO

O quê: Elton John e James Taylor

Quando: Hoje

Local: Pedreira Paulo Leminski - R. João Gava, 970 – Abranches - Curitiba - PR

Horários: James Taylor: 20h / Elton John: 22h10

Capacidade: 25.000 pessoas

Classificação etária: de 6 a 13 anos: Permitida a entrada acompanhados por responsável legal. A partir de 14 anos: Permitida a entrada desacompanhados.

Ingressos: variam de R$ 190,00 (meia) a R$ 780,00 (inteira), de acordo com o setor.

Pista - R$190,00 (meia-entrada) e R$380,00 (inteira);

Pista Premium - R$340,00 (meia-entrada) e R$680,00 (inteira);

Camarote - R$390,00 (meia-entrada) e R$780,00 (inteira).