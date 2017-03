Curitiba vai ganhar a Rua 1º de Abril. Confira

Placa de uma fictícia Rua 1º de Abril em Curitiba: pregar peça vem de longe (foto: Franklin de Freitas)

A notícia no título acima, obviamente não é verdade. E está ali apenas para lembrar que amanhã, dia 1º de abril, é o Dia da Mentira em muitos países, como o Brasil, Estados Unidos, França e Inglaterra. Neste dia e nestes países, por exemplo, são comuns as brincadeiras e pagadinhas. Quer saber como a data surgiu?

A origem mais aceita é francesa e remonta ao ano de 1564, provocada pela troca do calendário Juliano, até então vigente, pelo calendário Gregoriano, por ordem do Rei Carlos IX. Pelo calendário Juliano, as festividades de ano novo iam de 25 de janeiro até 1º de abril. Com a mudança, o ano novo passou a ser comemorado no dia 1º de janeiro.

A mudança avabou virando uma brincadeira entre aqueles que a aceitavam e os que o negaram nos anos seguintes. Contudo, alguns historiadores insistem que um dia de brincadeiras e peças já era tradicional desde a Roma antiga.

No Brasil, a tradição de pregar peças no Dia da Mentira começou em 1828, quando um jornal de Pernambuco anunciou a morte de Dom Pedro. A morte só foi desmentida no dia seguinte. A imprensa, por vezes, também usou da data para fazer brincadeiras com seus leitores.



Países — Além do Brasil, a tradição do Dia da Mentira no dia 1º de Abril é comemorada em outros países ocidentais — Estados Unidos, Inglaterra, Itália e França. Nos Estados Unidos e Inlgaterra é chamado de April fools’ day. Na Itália e França, o povo chama a data de pesce d’aprile e poisson d’avril — o significado, porém, é o mesmo: peixe de abril.

Há aqueles que festejam o Dia da Mentira em outra data. Espanha, México e Chile, além de outros países de língua espânica. Neste locais, o Dia da Mentira é chamado de Día de los Santos Inocentes (Dia dos Santos Inocentes), no dia 28 de dezembro.

Cuidados — Mas nem só de brincadeiras é o Dia da Mentira. A data também é muito visada por aqueles que espalham vírus, malweres e afins pela internet. Como as pessoas tendem a ficar mais descuidadas, e achando que tudo pode ser uma brincadeira, acabam por infectar seus computadores e smartphones.

E, para o Brasil, existe ainda um outro significado. Na virada do dia 31 de março para 1º de abril, aconteceu o golpe militar que depôs o presidente João Goulart, e instaurou o regime militar nos dias que se seguiram. A maioria dos historiadores considera o dia 1º de abril como o dia do golpe.

Cinco mentiras que as pessoas contam a si mesmas para consumir sem culpa

“Eu mereço”

Embora essa frase possa ser verdadeira, ela tende a minar a realização de algo que, entre tudo aquilo que é do merecimento da pessoa, ela realmente deseja — como um sonho, que mesmo adormecido, nunca deixou de existir. As pessoas costumam ser as primeiras a sabotarem sua verdadeira felicidade. Com tantas promoções e ofertas, muitas vezes, é difícil mesmo resistir à tentação de comprar algo, ainda que não precisemos de verdade daquilo. Por isso é tão importante que tenhamos objetivos de vida bem definidos, pois são eles que nos farão praticar o consumo consciente; afinal de contas, estamos nos privando de um prazer pontual em prol de algo muito maior lá na frente.

“Eu preciso”

Uma das principais mentiras que as pessoas contam a si mesmas é que precisam de determinado produto ou serviço. É necessário ponderar se há mesmo uma necessidade e se há condições de usufruir daquilo no momento da aquisição. É importante que o consumo venha após o planejamento financeiro e a pesquisa de preços em, no mínimo, três locais diferentes.



“Estou infeliz”

A felicidade advinda do consumo esporádico e sem planejamento tende a ser pequena e momentânea. Realizar sonhos, por sua vez, gera a felicidade genuína e duradoura que todos almejam. Quem reconhece que está infeliz precisa, ao invés de buscar a satisfação em compras, equilibrar o momento presente com a projeção de um futuro de realizações.

“Não consigo resistir”

Mais do que contestada, esta mentira aparentemente inofensiva deve levar a reflexão sobre o porquê de, ao invés de planejar e consumir com consciência, a pessoa prefere se deixar levar pelo momento. Ter ciência da situação financeira é primordial para que se possa ter mais pulso firme e disciplina na hora de resistir aos impulsos consumistas. Parece impossível, mas muita gente não sabe quanto de dinheiro tem na conta antes de gastar

“Eu tenho condição”

Assim como a falta, a sobra de dinheiro é um sinal de que a administração não está sendo eficaz, pois a melhor forma de utilizar os recursos financeiros é seguindo um bom planejamento. A quem tem dinheiro sobrando no final do mês, convém rever se há sonhos que podem ser realizados mais rapidamente. Afinal, o dinheiro deve trabalhar em favor das pessoas, não o contrário



Fonte: DSOP Educação Financeira