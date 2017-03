Trump receberá líder chinês em seu resort na Flórida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério das Relações Exteriores da China anunciou nesta quinta-feira (30) que o presidente Xi Jinping, será recebido por seu colega americano, Donald Trump, no resort de Mar-a-Lago, na Flórida, em 6 e 7 de abril, confirmando a reunião entre os líderes das duas maiores economias do mundo. O porta-voz da Chancelaria, Lu Kang, não deu detalhes sobre a agenda do encontro, mas ressaltou a necessidade de diminuir os atritos comerciais. O encontro é o primeiro desde a posse de Trump, que colocou Pequim entre seus alvos. O republicano considera que os chineses têm uma política comercial desleal, que prejudica as indústrias americanas. O americano também deverá discutir com o chinês sobre a expansão militar chinesa, que ameaça aliados dos EUA, como Japão e Filipinas, e pressioná-lo a ser mais incisivo com a Coreia do Norte.