Umberto Godofredo no Regina Vogue

A comédia medieval e nonsense de Fábio Silvestre, As Fabulosas Desventuras de Umberto Godofredo retorna aos palcos hoje e amanhã, as 23h59 no Teatro Regina Vogue. A História passada no ano de 999 D.C. conta as desventuras de Umberto Godofredo, o atrapalhado Cavaleiro das Risadas e das Derrotas e sua saga para salvar a pequena Burgerking de um meteoro que atingirá a cidade. O escudeiro Didi – o Manco (Claudinho Castro –Ahnão) e o Mago Melchior – o esquizofrênico (Paulo Matos), encontrem o mitológico Xaxixo, na Ilha de Hi-Brazil.