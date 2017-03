Peça faz crítica ao preconceito

A partir das trajetórias de cinco senhoras, Nossa Senhora (Da Luz) mostra a fragilidade do modelo tradicional de família, pautado em padrões e moralismo. Caminhando em um único lado da rua, as personagens vão revelando decepções e frustrações. A peça é uma crítica às instituições resistentes à liberdade sexual e mira no preconceito da igreja e defensores da família tradicional contra travestis e transexuais. As apresentações acontecem nos dias 1 e 2 de abril, na Praça Santos Dumont.