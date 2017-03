Suspeito de manter irmã trancada em casa por 16 anos é preso no CE

MARCEL RIZZO FORTALEZA, CE (FOLHAPRESS) - Uma mulher foi resgatada depois de viver por 16 anos em cárcere privado, no interior do Ceará. Maria Lúcia de Almeida Braga, 36, era mantida pela família em um cômodo apertado, de 3x3 metros, sem banheiro e com apenas uma rede, onde dormia. A polícia chegou ao local após denúncias anônimas. Maria Lúcia foi encontrada nua e sem conseguir falar em um sítio em Uruburetama (a 120 km de Fortaleza). Ela foi encontrada em 9 de março, mas a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará só divulgou o caso agora porque prendeu o irmão da vítima, João de Almeida Braga, 47, suspeito de deixá-la presa. "No dia em que a encontramos, a vítima estava atônita. Ao longo de 20 dias, ela já teve um ganho de peso, está escrevendo e também falando, mas ainda com dificuldade. Aos poucos, ela está voltando a viver", disse o delegado Harley Filho. Segundo a polícia, a mulher foi trancada em 2001 pelos pais depois de engravidar de um relacionamento que não deu certo. Ela teria ficado com problemas psicológicos após o fim do namoro, e a família a teria deixado no cômodo para evitar nova gravidez. O menino que nasceu foi entregue a outra família e já foi identificado. Com a idade avançada dos pais, coube ao filho, irmão de Maria Lúcia, deixá-la presa. Segundo a polícia, ela recebia duas refeições diárias e fazia suas necessidades no chão, já que não havia banheiro no local. Foi preciso quebrar dois cadeados e um arame para ter acesso ao terreno, informaram os policiais. Havia ainda um terceiro cadeado na casa principal e depois mais um para entrar no cômodo onde Maria Lúcia estava. "A única reação dela ao ver a equipe de policiais foi abrir os braços e vir em nossa direção", afirmou Harley Filho. João de Almeida Braga foi indiciado por maus-tratos e cárcere privado. Se condenado, pode pegar prisão de um a quatro anos pelos maus-tratos e de dois a cinco anos pelo cárcere privado. A Secretaria de Segurança Pública do Estados do Ceará informou que o pai da mulher que ficou presa também será indiciado por cárcere privado e maus-tratos. Os nomes do pai, que tem saúde debilitada e por isso não teve a prisão solicitada, e da mãe, que também tem problemas de saúde, não foram divulgados.