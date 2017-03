Operação Balada Protegida faz blitz em sete locais de Curitiba. Saiba quais

(foto: Levy Ferreira/SMCS)

A sétima edição do Balada Protegida, programa da Prefeitura de Curitiba para a segurança dos frequentadores de bares e comerciantes, acontece nesta quinta-feira (30) em sete locais: rua Vicente Machado, Rua Paula Gomes com Rua Trajano Reis, Rua São Francisco, na Praça da Espanha, no Shopping Hauer, no Batel, e no Bairro Novo, em lugar conhecido como Bailão do Adelson e pela primeira vez no Boqueirão, na Rua Maestro Carlos Frank.

A operação conta com integrantes da Guarda Municipal e das secretarias de Defesa Social e Trânisto, do Urbanismo e do Meio Ambiente. Além do apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE) e do Grupo de Operações com Cães (GOC). Nas operações, são verificadas as condições dos alvarás, de higiene, condições dos alimentos e perturbação do sossego e bem estar público.

Os resultados da operação serão divulgados nesta sexta-feira (31).

Leia mais no blog Plantão de Polícia