Secretário diz que morte de fiscal provavelmente foi encomendada

Secretário de Segurança, Wagner Mesquita: Pane Seca já teve duas etapas (foto: Franklin de Freitas)

O secretário da Segurança Pública do Paraná, Wagner Mesquita, deu detalhes de como atuava a suposta quadrilha que fraudava bombass de combustível em Curitiba e região, dentro da Operação Pane Seca, desencadeada na semana passada. Mesquita apresentou as placas com chips que adulterariam a quantidade de combustível no abastecimento de veículos nos postos investigados.

O secretário também voltou a falar sobre a morte do presidente da Associação Brasileira de Combate a Fraudes de Combustíveis (ABCFC), Fabrízzio Machado da Silva, na noite do dia 20 de março. Falando com a imprensa, ontem, o secretrário disse que é “extremamente provável” que a morte do fiscal tenha ligação com sua atividade. Já que a morte tenha ligação com a investigação ou investigados na Pane Seca já seria preciptado, disse.

Na quarta-feira, uma nova etapa da Operação Pane Seca foi realizada pela Delegacia de Crimes contra a Economia e Proteção ao Consumidor (Delcon) e do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), para cumprir mais 14 mandados de prisão em Curitiba, na Região Metropolitana e no município de Guaratuba, no Litoral. Os alvos foram suspeitos de envolvimento direta ou indiretamente com a fraude.

Sindicombustíveis emite nota

Ontem, o Sindicato dos Revendedores de Combustíveis e Lojas de Conveniências do Estado do Paraná (Sindicombustíveis-PR), emitiu uma nota reafirmando seu apoio à operação da Secretaria de Estado de Segurança Pública.

“Acreditamos que a Operação Pane Seca deve continuar e necessita ser estendida também para todas as regiões do Paraná, além de ter desdobramentos nacionais. O problema das fraudes ocorrem em todo o país”, diz a nota.

Mas também cobra maior fiscalização dos órgãos competentes. “Como o Sindicombustíveis-PR não tem o papel legal de realizar qualquer tipo de fiscalização, cabe à entidade cobrar junto aos agentes públicos responsáveis uma atuação com maior atenção para o problema”.

Sobre a operação da Receiota Estadual, iniciada também na quarta-feira, o sindicato presta total apoio. “Sobre a recente operação da Receita Estadual, informamos que a ação também tem nosso apoio. Fraudes e irregularidades fiscais comprometem a arrecadação do estado, o que tem reflexo sobre toda a população, , e também são prejudiciais aos revendedores de combustíveis que atuam corretamente. ”.