Guarda faz blitz no aeroporto

A Secretaria de Transportes e Trânsito de São José dos Pinhais, por meio do Departamento de Trânsito realizou, ontem, em parceria com a Guarda Municipal, Policia Militar, a Urbs e o Conselho de Segurança, uma blitz no Aeroporto Internacional Afonso Pena, a fim de coibir o transporte irregular de passageiros. Um dos objetivos da blitz, além de fiscalizar e combater o transporte irregular de passageiros, foi verificar os serviços de táxi e de vans, além de veículos particulares.