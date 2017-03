Taxa de financiamento do BNDES, TJLP cai para 7% ao ano após 15 meses

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A taxa de juros que serve de referências para os empréstimos do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) foi reduzida de 7,5% para 7,0% ao ano pelo CMN (Conselho Monetário Nacional) nesta quinta-feira (30). A TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo) estava em 7,5% ao ano desde janeiro de 2016. A taxa valerá para o período de 1º de abril a 30 de junho de 2017. A TJLP é fixada no final de cada trimestre pelo CMN, que decide o percentual que valerá nos três meses seguintes. A TJLP ficou em 5% ao ano durante os anos de 2013 e 2014 e foi elevada gradualmente durante o ano de 2015, como parte do ajuste fiscal do governo federal, que pretendeu reduzir os gastos do Tesouro Nacional com subsídios a financiamentos feitos por meio do BNDES. O CMN é formado pelo Banco Central e pelos ministérios da Fazenda e do Planejamento. A TJLP é calculada a partir de dois parâmetros, a meta de inflação e o prêmio de risco-país.