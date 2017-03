Domingo será de poesia no Centro Histórico de Curitiba

O próximo domingo será especial no Centro Histórico de Curitiba. É que a Feira do Poeta realizará um sarau e cortejo poético em comemoração aos 324 da cidade, celebrados na última quarta-feira. O evento, que começará às 11 horas, saindo da Rua Coronel Enéas, 30, no bairro São Francisco, seguirá por cerca de dez quadras passando pelas ruas históricas da cidade e mostrando onde morou cada um dos grandes poetas paranaenses, como Emiliano Perneta, Saldanha Marinho, Emilio Menezes, Helena Kolody e Paulo Leminski.

O cortejo, chamado de Alma das Ruas, em homenagem ao livro da poetisa Maria Nicolas, homenageará cerca de 40 poetas paranaenses e passará por ruas como a Travessa Nestor de Castro, Saldanha Marinho, Alameda Cabral, Rua XV, Rua Riachuelo e Rua São Francisco até chegar em seu ponto final, a Ilha da Ilusão, no Passeio Público.

O ponto de chegada, aliás, não foi escolhido por acaso. Foi ali que, em agosto de 1911, depois de chegar em uma carruagem, Emiliano Perneta foi coroado (literalmente) o “príncipe dos poetas paranaenses”. Naquela época, Curitiba era considerada a capital do movimento simbolista no Brasil, nas palavras do cronista João do Rio, e Perneta era o autor mais destacado de uma geração que contava ainda com nomes como Dario Vellozo, Silveira Neto, Leôncio Correia e Romário Martins, entre outros.