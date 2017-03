PR fez 950 mil atendimentos

Próximo ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, em 2 de abril, a Secretaria Estadual da Saúde reforça a importância da intervenção precoce em crianças diagnosticadas com a síndrome. Em 2016, foram 950 mil atendimentos de reabilitação realizados no Estado, 63 mil deles em crianças. “A data foi criada para conscientizar a população e derrubar preconceitos sobre esse transtorno que acomete milhões de pessoas no mundo. No Paraná, o tema não é esquecido. A criança diagnosticada autista é atendida por uma equipe multiprofissional de forma integral ”, explica o secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto.