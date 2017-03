Curitiba terá casamento coletivo e evento de noivas

(foto: Divulgação)

Mais de 370 casais de noivos vão oficializar a união, nesta sexta-feira (31), na Rua da Cidadania do Carmo, uma ação do programa Justiça no Bairro. O programa também levará serviços de consultoria à Rua da Cidadania do Cajuru, neste sábado (1). As uniões na Rua da Cidadania do Carmo serão oficializadas por cartórios parceiros e testemunhadas por servidores municipais e voluntários que auxiliam nas cerimônias.

Noivas curitibanas

De sexta (31) até o domingo (2), Curitiba sedia o maior e mais tradicional evento de noivas do sul do país, a feira Noivas Curitibanas. Em sua 11ª edição, o evento conta com cerca de 100 expositores, palestras, desfiles, apresentações de dança, degustações, entre outros. O evento acontece no Expo Renault Barigui, das 14 às 22 horas. Nos três dias são esperadas 10 mil pessoas.