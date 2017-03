Botafogo goleia Portuguesa, assume 2º lugar do grupo e se aproxima da semi

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo não precisou se esforçar muito para golear a Portuguesa por 4 a 1 nesta quinta-feira (30), no estádio Los Lários, em Xerém. Bruno Silva marcou duas vezes e viu Roger e Gilson darem números finais à partida -Willian Amendoim descontou. O resultado foi importante para o alvinegro, que estava em situação delicada no grupo. O time chegou aos dez pontos e se igualou ao Nova Iguaçu, mas superou o rival no saldo de gols. Assim, o Botafogo assume a segunda colocação e ficou muito próximo das semifinais da Taça Rio e Carioca. O Botafogo não teve muita dificuldade para abrir o placar. Belarmino se enrolou todo após cobrança de escanteio de Camilo e quase marcou contra. Luciano conseguiu evitar com boa defesa, mas viu Bruno Silva, livre, empurrar de cabeça para o fundo do gol: 1 a 0, aos 3min de jogo. Com o gol loco cedo, parecia que o Botafogo teria vitória tranquila. Faltou combinar com a defesa. Emerson Silva errou o bote e viu Romarinho ficar livre para finalizar de dentro da área. Gatito Fernandez fez boa defesa e no rebote Willian Amendoim deixou tudo empatado. A noite era de Bruno Silva. O volante mostrou seu faro de artilheiro nesta quinta-feira. Após abrir o placar, o jogador acertou belo chute de fora da área para recolocar o Botafogo na frente do placar. "É comum fazer os gols. Eu sempre cheguei dentro da área. É tudo fruto do trabalho que eu venho fazendo", explicou Bruno. Aos 10min do segundo tempo, o Botafogo resolveu a partida com Roger. O artilheiro do time no Estadual, com quatro gols, mostrou qualidade para, de cabeça, aproveitar cruzamento de Gilson e ampliar o placar. O gol foi importante para desempatar com o Nova Iguaçu e assumir a segunda colocação do grupo B. Poupado pelo técnico Jair Ventura, Montillo entrou no intervalo no lugar de Joel. O argentino estava com fome de bola e mostrou seu potencial. O camisa 7 foi o maestro da equipe e deu uma bela assistência para Gilson transformar a vitória em goleada. PORTUGUESA Luciano; Belarmino (Adriano), Marcão, Rodrigo e Diego Maia; Marcinho Pitbull (Fabiano Oliveira), Muniz, Maicon Assis e Willian Amendoim (Silvano); Romarinho e Allan T.: João Carlos Ângelo BOTAFOGO Gatito; Marcinho, Renan Fonseca, Emerson Silva e Gilson; Airton, Bruno Silva, Camilo e Fernandes (Guilherme); Joel (Montillo) e Roger (Sassá) T.: Jair Ventura Estádio: de Los Lários, em Xerém (RJ) Árbitro:João Batista de Arruda Cartões amarelo: Renan Fonseca, Gilson e Airton (B) Maicon Assis (P) Gols: Bruno Silva (B), aos 3min e 44min do 1º tempo; Willian Amendoim (P), aos 10min do 1º tempo; Roger (B), aos 10min do 2º tempo; e Gilson (B), aos 35min do 2º tempo