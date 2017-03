Billy Idol cancela apresentação no Rock in Rio

Não é desta vez que os fãs de Billy Idol verão o cantor britânico de volta aos palcos do Rock in Rio, onde ele se apresentou pela

primeira vez há 26 anos, na segunda edição do festival.

A uma semana do início das vendas de ingressos para o público geral, foi confirmado que o músico de 61 anos cancelou sua vinda ao Brasil, onde dividiria o palco Mundo com Aerosmith, Def Leppard e Scalene na noite do dia 21 de setembro.



A atração que entra no lugar de Billy Idol deve ser informada em breve, segundo a própria organização do festival divulgou nesta

quinta-feira (30). O motivo do cancelamento seria " imprevistos pessoais do artista".