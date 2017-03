Ar polar mantém temperaturas baixas em Curitiba; pode haver frio recorde

(foto: Franklin de Freitas)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma massa de ar polar deve manter as temperaturas baixas no centro-sul do país nos próximos dias. Segundo a previsão do Climatempo, capitais como São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba podem registrar recorde de frio do ano. Ainda de acordo com o instituto, a queda das temperaturas é resultado de uma massa de ar polar que permanece sobre o oceano. Com isso, o último dia de março e o primeiro final de semana de abril devem ter sensação de frio à noite e no início das manhãs. No sul de Minas e na serra da Mantiqueira, em São Paulo, os termômetros poderão atingir entre 5°C e 10°C. Já na região serrana do Rio, do Espírito Santo e na zona da mata mineira as mínimas ficarão entre 10°C e 13°C.

Entre as capitais, Curitiba pode chegar a 11°C, Belo Horizonte a 13°C e São Paulo a 14°, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). No Rio, a mínima pode chegar a 16°C e Florianópolis a 18°C. No decorrer do dia, o sol deve continuar a aparece entre nuvens em toda a região, elevando as temperaturas, que voltarão a superar os 20°C. O tempo ficará seco na maior parte da região, podendo haver chuvas fracas apenas em alguns pontos de São Paulo e no norte de Minas e do Espírito Santo.