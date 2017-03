Quina acumula e próximo prêmio pode chegar a R$ 3,5 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4347 da Quina, sorteadas nesta quinta-feira (30) em Suzano (SP). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve ser de R$ 3,5 milhões. Os números sorteados foram: 01, 21, 57, 70 e 76. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 42 apostas ganhadoras, R$ 9.745,13 Terno - 3 números acertados - 3.616 apostas ganhadoras, R$ 170,21 Duque - 2 números acertados - 109.095 apostas ganhadoras, R$ 3,10

TIMEMANIA

O concurso 1012 da Timemania também não teve ganhador. Os números sorteados foram: 01, 02, 18, 27, 62, 78 e 79. O time do coração foi o Santo André/SP. Confira o rateio: 7 números acertados - Não houve acertador 6 números acertados - 6 apostas ganhadoras, R$ 26.837,39 5 números acertados - 248 apostas ganhadoras, R$ 927,55 4 números acertados - 4.692 apostas ganhadoras, R$ 6,00 3 números acertados - 47.256 apostas ganhadoras, R$ 2,00 Time do Coração - Santo André/SP - 11.297 apostas ganhadoras, R$ 5,00

DUPLA

O concurso 1626 da Dupla-Sena também acumulou. Veja as dezenas sorteadas e o rateio dos dois sorteios: 1º sorteio - 08, 12, 14, 20, 41 e 45 Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 18 apostas ganhadoras, R$ 2.659,92 Quadra - 4 números acertados - 782 apostas ganhadoras, R$ 69,97 Terno - 3 números acertados - 13.019 apostas ganhadoras, R$ 2,10 2º sorteio - 04, 08, 25, 30, 39 e 49 Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 12 apostas ganhadoras, R$ 3.590,89 Quadra - 4 números acertados - 667 apostas ganhadoras, R$ 82,03 Terno - 3 números acertados - 12.519 apostas ganhadoras, R$ 2,18