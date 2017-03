PGR denuncia governador de Goiás por corrupção

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A PGR (Procuradoria-Geral da República) denunciou nesta quinta-feira (30) o governador de Goiás, Marconi Perillo, ao STJ (Superior Tribunal de Justiça) pelo crime de corrupção. De acordo com a PGR, Perillo favoreceu a empreiteira Delta Construções em contratos com o governo do estado entre 2011 e 2012. As informações são da Agência Brasil. A Procuradoria afirma que a empreiteira fez dois repasses de R$ 45 mil para pagar dívidas da campanha eleitoral de Perillo em 2010 e obteve em troca a assinatura de dois aditivos de contratos para locação de carros para a secretaria de Segurança de Goiás. Também são citados na denúncia o empresário Carlinhos Cachoeira e o empreiteiro Fernando Cavendish. Em nota, a assessoria de Marconi Perillo disse que o processo mostra que as acusações não foram comprovadas e que não houve qualquer benefício ou vantagem para pessoas ou empresas. "Não há qualquer fundamento para a abertura de uma ação penal”, diz o texto.