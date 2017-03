Vem ai o mês com três feriados consecutivos

SAIBA MAIS Tem ainda o dia do Beijo

Abril de 2017 é o terror do comércio e o paraíso para quem gosta de uma folga do trabalho. É que neste ano, os três feriados que normalmente caem neste mês estão dispostos consecutivamente, e em dias de semana — Sexta-feira Santa, no dia 14, Tiradentes, no dia 21 e na virada do mês, o Dia do Trabalho. As duas primeiras datas caem numa sexta-feira e o 1º de Maio numa segunda.

Para o comércio, essa coincidência é considerada danosa, já que normalmente estes feriados tendem a serem emendados com o final de semana, o que acaba reduzindo o consumo. Numa época de crise, o fato é considerado um desastre. Pior ainda, o ano é um dos que mais terá feriados com possibilidade de emenda. São pelo menos onze datas possíveis de folga emendadas.

Tantos feriados no mesmo ano pode dar um prejuízo de bilhões ao setor produtivo do Paraná, estimavam setores ligados à indústria, comércio e prestação de serviços. Já o Ministério do Turismo considera positivo ter tantos feriados. A pasta estima em R$ 21 bilhões os ganhos com o turismo por causa dos feriados.

Datas — Depois do 1º de Maio, em junho vem o Corpus Christi, em junho, numa quinta-feira. Sete de Setembro de 2017 será numa quinta-feira, e o curitibano ainda comemora o 8 de setembro, dia da padroeira da Capital — Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, feriado municipal.

O dia da padroeira do Brasil e Dia das Crianças, dia 12 de outubro, cai numa quinta-feira. Da mesma forma, o finados, em 2 de novembro, também será na quinta-feira. O 15 de novembro, data da comemoração da Proclamação da República, no ano que vem acontece numa quarta-feira.

Natal e Ano Novo de 2017, também dará uma folga maior que a do ano passado. Como caem numa segunda-feira, o brasileiro termina o próximo ano com três dias de folga, começando no sábado, passando pelo domingo e terminando com a segunda.